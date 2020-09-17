ترامب يحسم الغموض حول إصابات كورونا بالبيت الأبيض: موظف واحد ولم أتعامل معه

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سمع عن إصابة موظف بالبيت الأبيض بفيروس كورونا، وإن اختباره جاء إيجابيا، مؤكدا أنه لم يكن لديه أى تعامل شخصى معه. وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفى: "الليلة الماضية سمعت عن ذلك لأول مرة.. لم يكن أى شخص بالقرب منى".
عند الإجابة على سؤال سابق حول سبب عدم ارتداء موظفيه لأقنعة، قال ترامب إنه واثق من أن الأشخاص من حوله فى أمان لأنهم يخضعون للاختبار باستمرا. وأكد ترامب: "عندما يأتي الناس إلى المكتب البيضاوى بغض النظر عن هويتهم، إذا كانوا رؤساء دول فسيخضعون جميعًا للاختبار، لذلك أنا فى وضع مختلف نوعًا ما".
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