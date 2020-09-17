بومبيو بعد لقائه وزير خارجية الإمارات: علينا مواجهة نفوذ إيران الخبيث بالمنطقة

التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، لتهنئته بتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "التقيت وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لتهنئته على توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، علينا تجاوز الانقسامات بين دول الخليج والعمل على الاستمرار في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".



بومبيو عبر انستجرام

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مضيفا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: سنواصل جهودنا لمنع رفع حظر السلاح عن إيران.

وقبلها قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن إعدام النظام الإيراني "نافيد أفكاري" عمل شرس وقاسٍ ندينه بأشد العبارات لأنه اعتداء شائن على كرامة الإنسان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، اشتعلت الأوضاع فى إيران بعد تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى، بعد أن أدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2018، ودعوة زعيمة المعارضة الإيرانية لتظاهرات احتجاج على إعدام المصارع "نويد".

