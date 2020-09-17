تقام اليوم الخميس 17 – 9 – 2020، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرز مباريات اليوم الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا شاهر خودرو الإيراني × شباب الأهلى دبى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8 الشرطة العراقى × الأهلى السعودى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7 باختاكور الأوزبكى × الهلال السعودى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 7 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم مارسيليا × سانت إيتيان – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم المصرى البورسعيدى × طلائع الجيش – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بيرنلى × شيفيلد يونايتد – السادسة والنصف مساء وولفرهامبتون × ستوك سيتى – الثامنة مساء برايتون × بورتسموث – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 FR



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.