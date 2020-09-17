البرازيل تسجل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134106، وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36820 لتبلغ إجمالا أربعة ملايين و419083 حالة.



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