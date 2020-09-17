التليفزيون هذا المساء.. إبراهيم عيسى يكشف سر تنصل مؤسس الإخوان من أسرته.. رئيس "مصر للطيران" يوضح كواليس ولادة سيدة يمنية بإحدى ...

تناولت برامج التليفزيون مساء الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى جاء على رأسها..

إبراهيم عيسى يكشف سر تنصل مؤسس الإخوان من أسرته

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن أصل عائلة حسن البنا كانت من قرية شمشيرة، ورغم ذلك هذه القرية لم يزورها حسن البنا مرة واحدة، سواء واصلا للرحم أو داعيا، فحسن البنا الذى يفتخر أنه زار كل القرى المصرية تقريبا لم يقدم رغم ذلك على زيارة قريته.

وأضاف الإعلامى إبراهيم عيسى، خلال برنامج "أصل الجماعة"، المذاع على قناة ON، أنه على مدى مذكرات حسن البنا وحكاياته وما كتبه لم يذكر أعمامه وأخواله على الإطلاق ولا أبناءهم ولا أحد من أقاربه ولم يذكر عن زيارته لهم، فلم يزورهم على الإطلاق أو يذهب ليعزى أو يذهب لفرح في قريته.

وتابع: لم يذكر حسن البنا أنه حاول التعرف على أحد من أقاربه من قرية شمشيرة رغم حرصه على التعرف على أقارب زوجته حتى لو من بعيد، كما أن حسن البنا لم يذهب هو أو والده أو أخوته لعزاء لأحد من أقاربه في شمشيرة، رغم أن حسن البنا كان حريصا على حضور العزاءات.

واستطرد الإعلامى إبراهيم عيسى: جمال البنا شقيق حسن البنا وصف والدهما بأنه مجاورا وهو الرجل الذى ليس منهم وليس له أصل أو علاقات ونادرا ما تزوج العائلات بناتها للمجاورين، فأسرة حسن البنا كانت تعيش في قرية المحمودية كغرباء لا أعمام أو أخوال أو أحد يودهم.

رئيس "مصر للطيران" يوضح كواليس ولادة سيدة يمنية بإحدى طائرات الشركة

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، إن هناك مواطنة يمنية تسمى هيام نصر ناجي أثناء إحدى الرحلات الجوية، تعرضت لطلق الولادة، وتم إبلاغ قائد الطائرة بأن السيدة على وشك الولادة، وتم منح الطفلة تذاكر مجانية للطفلة مدى الحياة، مشيرًا أن الطائرة كان على متنها طبيب وهو من تعامل مع الحالة حتى تم الهبوط بأمان وتلقت السيدة الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten: "في مثل هذا الحالات على الطيار أن يهبط اضطراريا في أقرب مكان صالح للهبوط حتى تتلقى السيدة الرعاية الطبية اللازمة، والمضيفات يتلقون دورات في الإسعافات الأولية ويمكنهم التعامل مؤقتا مع هذه الحالات".

وزير الاتصالات: مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك ثلاث مستويات في مبادرة مستقبلنا رقمى من مبتدئ ومتخصص ومحترف، موضحا أن المستويين المتخصص والمحترف يتطلب اختبار لأن يكون لديه القدرة التقنية لتحصيل المادة العلمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن وظائف المستقبل تختلف عن الوقت الحالى، وهناك تطور يومى، ما يأخذنا للحديث عن مبادرة ثانية أطلقناها اليوم "بناء مصر الرقمية" والتى تستهدف شريحة عالية التخصص في فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق الالتحاق ببرنامج دراسى في إحدى الجامعات المرموقة والبرنامج يشمل تدريبا في إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح، يتم إنشاء مشروع أثناء الدراسة يستهدف رفع المهارات القيادية والملكات الشخصية من خلال شركة من الشركات المرموقة في هذا المجال، ورفع قدرات الشاب في اللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن إطلاق منصة "مصر الرقمية" كان بعد الانتهاء من مشروع "درع مصر السبرانى" والذى كان الغرض منه تأمين هذه البيانات.

وذكر وزير الاتصالات، أنه في عام 2019 كنا نفذنا مشروع لرفع كفاءة شبكة البنية المعلوماتية في مصر بتكلفة قدرها مليار و600 مليون دولار، ولولا أنه نفذ في عام 2019 بالكامل لما أمكن تحمل الضغوط التي تضاعفت في فترة جائحة كورونا، وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية من رفع الكفاءة بـ400 مليون دولار، واليوم صدر تقرير من شركة "أوكلا" وهى الشركة العالمية التي تصدر تقارير كل شهر عن متوسط سرعات الإنترنت، ومصر تقدمت 6 مراكز في التقرير عن شهر أغسطس الماضى، مردفا: "نحاول من الدفع بكفاءة البنية المعلوماتية وزيادة جودة الخدمة".

وزير التعليم يعلن عن لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014، وإن تصنيف مصر فى التعليم تقدم خلال فترة قصيرة، معلنا مشاركة مراكز تطوير المناهج فى تطوير الكتب الجديدة منذ عام 2017، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد يستهدف إمتاع الطلاب بالعملية التعليمية، وإنهاء فكرة "كابوس الثانوية العامة".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن جميع طلاب الثانوية يمتلكون أجهزة تابلت فى ظل عدم وجود كتب بالنظام الجديد، مع تجهيز كافة المدارس بشبكات إنترنت وواى فاي.

وأوضح الدكتور طارق شوقى أن الرئيس طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية، قائلا: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبًا لإقرار حوافز إضافية".

وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات التقوية ستكون سعر الحصة فيها تتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين، والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية، قائلا: "يعنى لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالبا ممكن يعمل 3 آلاف جنيه فى ساعتين"، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التى كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية.



