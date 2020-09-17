جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 16/9/2020

تمكن فريق بيراميدز من العودة إلى الانتصارات مرة أخرى عقب ثلاث هزائم متتالية، بعد الفوز علي دجلة مساء اليوم ، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 48 وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط ، وذلك بعد ما أقيمت اليوم الأربعاء 16 / 9 / 2020 ، مباراتين فى الدورى، الأولى جمعت سموحة مع الجونة والثانية بيراميدز مع وادى دجلة.

ويواصل النادى الأهلى تصدره جدول بطولة الدورى ، برصيد 72 نقطة ، ويحسم المارد الأحمر التتويج ببطولة الدورى في حال فوزه علي فريق مصر المقاصة فى المباراة القادمة له بالبطولة، ويأتي الزمالك فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة .



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سموحة والجونة

استعاد فريق سموحة نغمة الإنتصارات من جديد بعد فوزه الغإلى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصبده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

تقدم السيد فريد لسموحة فى الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها مدافع الموج الأزرق وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم لسموحة ، وفى الدقيقة 65 أشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة فى وجه عمر رضوان حارس الجونة واحتسب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح ألفريق الأزرق يتصدى لها حليمو ويضعها مباشرة فى مرمى محمود الغربأوى الحارس البديل لأبناء البحر الأحمر معلنا عن الهدف الثانى لفريقه ، وفى الدقيقة 74 نجح البديل والتربواليا مهاجم الجونة من إحراز الهدف الأول لفريقه لتشتعل المباراة بعدها ويضغط لاعبو الجونة بغية إدراك هدف التعادل وسط استبسال دفاعى كبير من لاعبى سموحة حتى اطلق طارق مجدى صافرة نهاية اللقاء.

بيراميدز ودجلة

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للانتصارات بعد غياب ثلاث مواجهات على التوإلى، بتحقيق ألفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ليحصد ألفريق السمأوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا ألفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متسأويًا مع المقأولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

لشوط الأول، كان انتهى بالتعادل السلبى بين ألفريقين، حيث شهد الشوط ضغط مكثف من غزلان دجلة وأهدروا العديد من الأهداف، فى الوقت الذى لعب ألفريق السمأوى على الهجمات المرتدة وكاد إبراهيم عادل أن يسجل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من انفراد بعد خطأ أحمد رمضان بيكهام، إلا أن محمد عبد المنصف حارس دجلة تألق وأنقذ مرماه، كما أنقذ هدفين أخرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ المهدى سليمان حارس بيراميدز مرماه من هدف محقق لدجلة كاد أن يحرزه محمد هلال، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين ألفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح الغانى جون أنطوى فى إحراز هدف التقدم من ضربة رأس من الوضع طائرا، فى الدقيقة 60، ثم أضاف الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 64.

وكان دجلة دخل المباراة بتشكيل مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

ودخل بيراميدز بتكشيل مكون من..

حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون- أحمد توفيق- محمد حمدى- عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر- إبراهيم عادل- محمد فاروق- إيريك ترأوري

خط الهجوم: جون أنطوي



