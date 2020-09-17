الأندية السعودية تتربع على الصدارة في دورى أبطال آسيا قبل الجولة الرابعة

سيطرت الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا على صدارة المجموعات الأربعة فى الموسم الحالي 2020، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات مساء اليوم، الخميس، بإقامة 4 مواجهات أبرزها أهلى جدة مع الشرطة العراقى، والهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى.

في المجموعة الأولى، حسم فريق الأهلى السعودى تأهله إلى ثمن نهائى دوري أبطال أسيا، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

ويملك الأهلى السعودى في رصيده 6 نقاط تربع بها على صدارة المجموعة الأولى، فيما إنسحب الوحدة الإماراتى من منافسات البطولة بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا وإلغاء نتائجه.

في المجموعة الثانية، يغرد الهلال السعودى في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 9 لينتزع صدارة المجموعة الثانية من باختاكور الأوزبكي الذى تجمد رصيده عند النقطة 6 فى المركز الثانى.

وكان الهلال خطف فوز قاتل من باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأثنين الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

من جانبه، حافظ التعاون السعودى على صدارة المجموعة الثالثة رغم خسارته بهدف نظيف أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، حيث يملك الفريق 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن الدحيل الوصيف صاحب نفس الرصيد من النقاط.

في المجموعة الرابعة، يتربع فريق النصر السعودى على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا على السد القطرى صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

وحقق فريق النصر السعودى، فوزا غاليا على نظيره سباهان اصفهان الإيراني، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

