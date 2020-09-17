خمسين ألبوم وأغنية كل يوم.. اعرف مطالب الجمهور من بهاء سلطان بعد فسخ عقده

ينتظر الجمهور عودة كبيرة للمطرب بهاء سلطان وذلك بعد فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".





وتصدر النجم "بهاء سلطان" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث طالب عدد من جمهوره بعودة تليق بغيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، بينما قام صناع الكوميكات بالتعبير عن أرائهم من خلالها.

فيما كتب أحد المغردين، قائلا:" إيه يا بهاء بقالك 3 ساعات فاسخ العقد فين الألبوم". وغرد أخر :" المفروض بهاء سلطان ينزل كل يوم اغنية بقا".





وكتب رضا:" انا عمرى فى حياتى ما اشتريت البوم من ايام الشرائط الكاسيت حتى بس لو بهاء سلطان نزل البوم ندرآ عليا لأشتريه وانفعه عشان نعوضه عن الى راح"، وغردت غادة :" مفيش حاجة اسمها مبحبش بهاء سلطان في حاجة اسمها لسه زوقي في الاغاني موصلش لليفل بتاع بهاء سلطان".









يشار أن الفنان والمطرب بهاء سلطان، أعلن أمس الأربعاء، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".

وكان بهاء سلطان قد وقع مع شركة روتانا، حسبما أكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، وذلك لإنتاج ألبوماته الغنائية على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساريا، ويتبقى له ألبومان أحدهما انتهى منه وتم تسجيل 7 أغانى، لكن يتبقى بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا.

فيما علق المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس على ما ذكره المطرب بهاء سلطان، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائى تماما، فحكمت المحكمة المختصة أمس الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".



