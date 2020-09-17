من هو بدر بانون مدافع الرجاء القريب من الانتقال إلى الأهلى؟.. إنفوجراف

اقترب الأهلى من حسم التعاقد مع بدر بانون، مدافع وقائد فريق الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما كشفت تقارير مغربية أن الناديين أتما الاتفاق على الصفقة التى ستكون بمقابل مادى كبير، وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية أن العقد الذى يجمع بانون مع الأهلى لمدة ثلاث سنوات، سيحصل بموجبه الرجاء الرياضى على مليونى دولار، فيما يحصل اللاعب على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد. بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر 1993. يمتاز بقوة جسمانية ويصل طوله إلى 193 سم مدافع هداف تصل قيمته التسويقية إلى 1.1 مليون يورو. لم ينضم لأى فريق خارج المغرب سبق له الدفاع عن ألوان الرجاء ونهضة بركان انضم للمنتخب المغربى منذ 2017 وشارك فى 7 مباريات دولية وسجل هدفا. تواجد بقائمة أسود الأطلسى فى كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفى رينارد.. يرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب. شارك فى 7 مباريات بدورى الأبطال وسجل 3 أهداف ويمتلك خبرة قارية. لعب 24 مباراة فى الكونفدرالية وسجل 3 أهداف. توج بالكونفدرالية فى 2018 والسوبر الأفريقي. محليا توج بالدورى فى 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.



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