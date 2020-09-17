الاتحاد السكندرى يقرر استبعاد نور السيد لنهاية الموسم

كشف طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن هناك تشكيكا في الجهاز الفني للاتحاد وهناك مصالح موجودة دون التطرق لتفاصيل خاصة بهذا الأمر، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: "استبعاد نور السيد لنهاية الموسم وتخصم نسبة من قيمة عقده، وهناك برنامج محدد له مع مخطط الأحمال، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي محدد"، متابعا: "تكرار خطأ نور السيد وراء عقوبته الشديدة".

وحدثت أزمة قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلى والاتحاد بالدورى والتى أدت بقيام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق باستبعاد نور السيد مدافع وسط زعيم الثغر من قائمة المباراة إثر وشاية تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، أنه تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى وهو ما استدعى إقصاءه لنهاية الموسم.

وشدد طلعت يوسف على أنه "حدثت جلسة مع محمد مصيلحى لتجديد عقدى من أجل الاستمرار وهذا وارد ولكن الأمور تحتاج للتروي لأن الأمور متغيرة"، وعن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المفاجئ عن تدريب الزمالك علق: "اتخضيت من رحيل كارتيرون عن الزمالك، والزمالك في موقف حرج وواضح ان القرار مادي بحت وعلى المستوى الشخصي والإنساني كارتيرون أساء لاسمه".

