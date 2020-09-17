محافظة القاهرة تصرف تعويضات مادية لسكان 220 عقار بمسار محور الفردوس

أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة فى أعمال التطوير، ومن بينها إنشاء محور الفردوس، والذى يحقق طفرة كبيرة فى تخفيف الضغط المرورى وحل أزمات المرور بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مادية لسكان 220 عقار بمسار محور الفردوس الجارى تنفيذه.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن العاصمة مستمرة في إخلاء المناطق المهددة للحياة حفاظا على حياة سكانها، مع توفير وحدات سكنية بديلة بمجتمعات حضارية توفر حياة كريمة للمواطن، ومنها نقل سكان منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر لمدينة الأسمرات.

وأشار نائب محافظ القاهرة أنه تم نقل ما يقرب من 6 آلاف أسرة من المناطق العشوائية بمنشأة ناصر، لمدينة الأسمرات، وحصلوا جميعهم على وحدات مجهزة بالكامل ومؤثثة بالإضافة للأجهزة الكهربائية.

وأوضح عبد الهادى أن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.