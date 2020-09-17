افتتاح معرض "أهلا مدارس" الأحد من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا.. تخصيص جناح للمواد الغذائية.. وكبار المنتجين يتنافسون لطرح ...

تكثف وزارة التموين استعداداتها لافتتاح معرض "أهلا مدارس" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، اعتبارا من يوم الاحد المقبل ويستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى بهدف توفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وسيتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسى والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% كما سيتم تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التى يحتاجها " سندوتش الطفل " كما سيتم تكثيف الرقابة عاى مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين فى ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

من جانبه، أوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المعرض سيبدا العمل اعتبارا من يوم الاحد المقبل وحتى يوم 27 سبتمبر ويفتح ابوابه للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساءا يوميا طوال ايّام فتره المعرض وسيتم توفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا الزى المدرسي، وكذلك منتجات السلع الغذائية من وعسل لافتا الى انه سيتم تنظيم ما يقرب من 1100 فرع للمعرض ايضا عبارة عن أجنحة داخل كبرى المكتبات المدرسية لطرح المستلزمات بأسعار مخفضة وبنفس تخفيضات المعرض بداية من يوم 20 سبتمبر الجارى ولمدة شهر بالنسبة لهذه الفروع، بجانب أيضا تنظيم ما يقرب من 20 معرضا متنقل لطرح الأدوات المدرسية فى الأماكن التى لا يتواجد فيها مكتبات مدرسية وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، حيث سيشارك ما يقرب من 300 شركة من كبرى المنتجين حتى الان لعرض المستلزمات بأسعار مخفضة، بجانب أيضا مشاركة شركات المحمول لطرح عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب تماشيا مع توجيهات الدولة فى توفير الإنترنت للطلاب.

على جانب اخر ستقوم وزارة الصحة بالإشراف على عملية تعقيم المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما سيتم توفير كافة أدوات التعقيم وكمامات وقفازات بلاستيك للزوار، بجانب توزيع أكثر من 100 نقطة تطهير داخل المعرض، كذلك زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أى تزاحم، كما سيتم توفير أتوبيسات لنقل الزوار من أمام محطة مترو وحتى مقر إقامة المعرض بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر مجانا.