انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

تشهد 11 منطقة بمحافظة الجيزة انقطاع في مياه الشرب، لمدة 15 ساعة نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ستقطع مياه الشرب عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية)، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء غد الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.