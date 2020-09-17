انستجرام نجوم الكورة.. استعدادات خاصة من رونالدو للموسم الجديد

تطورت علاقة نجوم كرة القدم بجماهيرهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتطور وسائل التواصل الاجتماعى التى فتحت مجال للتواصل المستمر بين النجوم ومعجبيهم، حيث يقوم اللاعبون بنشر صور ومقاطع فيديو لجميع تفاصيل حياتهم على مدار اليوم، سواء في التدريبات أو المباريات أو حتى داخل المنزل برفقة عائلتهم، ويعلق المتابعون من محبيهم أو حتى نقادهم على تلك المنشورات مباشرة ليشاهد النجم كل النقد والتعليقات الموجهه له، ما جعل جمهور الساحرة المستديرة يعرف تفاصيل حياة أبطال اللعبة لحظة بلحظة، وأيضًا جعل النجوم يعرفون نقاط ضعفهم وقوتهم.

ونظرًا لاهتمام جماهير كرة القدم الكبير بمتابعة أحداث حياة نجومهم المفضلين ومعرفة ما يدور بها، نرصد لكم أبرز ما جاء فى صفحات إنستجرام نجوم الكورة فى الساعات الأخيرة.

نشر ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، صورته مع قميص برشلونة، من ملعب كامب نو، قبل مواجهنة جيرونا الودية، التي حضرها لاعب الوسط البوسنى من المدرجات.



بيانيتش

نشر ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، صورة من تدريبات الفريق الملكى، الاستعدادية للموسم الجديد 2020-2021.



اسينسيو

شارك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانى مقطع فيديو، للإعلان عن منتج يساعد المكفوفين وضعاف البصر على الرؤية والتعرف على الأشياء.

نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى عدد من الصور خلال مشاركته فى تدريبات السيدة العجوز الاستعدادية للموسم الجديد، ليظهر استعداده القوى لمنافسات الموسم الجديد 2020-2021.

