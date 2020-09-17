"الضوء البروجى" يزين سماء الفجر ويبدو كشكل هرمى بلون الحليب الأيام المقبلة

تعتبر الفترة الحالية أواخر الصيف ومطلع الخريف وقت مثالى في السنة لرصد الضوء البروجى بسماء مصر والوطن العربى وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وستكون الأيام القليلة القادمة رائعة، حيث سيجتمع هلال قمر نهاية الشهر المتناقص وكوكب الزهرة والضوء البروجى فى الأفق الشرقى قبل ضوء الفجر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من ناحية أخرى سيصل القمر يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 منزلة الاقتران، أو يكون بين الأرض والشمس، وبعد ذلك سينتقل القمر إلى سماء المساء تاركا سماء الفجر مظلمة للضوء البروجي.

والضوء البروجى هرمى الشكل له لون "الحليب" مقارنة بحزام درب التبانة المضاء بالنجوم، ويكون مرصودا بسهولة من خطوط العرض القريبة نسبيًا من خط الاستواء الأرض، وسيحتاج الراصد لرؤية الضوء البروجي الذهاب إلى موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن التي تطمس عادة الأضواء الطبيعية في السماء.

وسبب وضوح الضوء البروجى قبل الفجر في هذا الوقت من العام لأنه كما يرصد من النصف الشمالي للكرة الأرضية، فإن مسار الشمس الظاهرى يقع بشكل مستقيم تقريبًا بالنسبة للأفق الشرقى قبل ضوء الفجر الآن.

ويمكن رؤية الضوء البروجى لمدة تصل إلى ساعة قبل بداية إنبثاق ضوء الفجر الحقيقي، ويتم البحث عنه قبل شروق الشمس بحوالي 120 إلى 80 دقيقة، وعلى عكس الفجر الحقيقي، لا يوجد لون وردى للضوء البروجي، فالسماء الحمراء قبل شروق الشمس أو بعد غروبها هي نتيجة لتبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوي حول الأرض.

أما بالنسبة للضوء البروجى فإن مصدره خارج الغلاف الجوي للأرض، فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس.