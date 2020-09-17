أمير عبد العزيز : كارتيرون رحل عن الزمالك بشكل مفاجيء واعتذرت لرفع الحرج عن الإدارة

أكد أمير عبد العزيز المدرب العام السابق للزمالك أن رحيل الفرنسي كارتيرون جاء مفاجئاً ولم يكن متوقعاً خاصة بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري العام، والابتعاد عن منافسينا على وصافة بطولة الدوري العام وأبرزهم المقاولون وبيراميدز، وقال أمير عبد العزيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 :"تفاجأت بإعلان كارتيرون الرحيل واجتماعه مع إدارة النادي خاصة وأن يوم المباراة شهد اشراف كارتيرون على تدريب اللاعبين المستبعدين وهذا أمر يدل أنه لم يكن يفكر في الرحيل"
وتابع أمير عبد العزيز أن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وبالتالي فالفريق قادر على تخطي الصعوبات وأزمة رحيل كارتيرون خاصة وأن خلفهم مجلس إدارة قوي برئاسة مرتضى منصور، كاشفاً انه اعتذر عن استكمال المسئولية لشعوره بأنه سيصبح بلا دور أو سيتقلد دور أقل عن ما كان عليه، وبالتالي فأراد رفع الحرج من على إدارة النادي.
وقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس، ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .
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