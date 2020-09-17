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الولايات المتحدة تسجل 36 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و630 ألفا و891 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و782 حالة إصابة جديدة، وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 196 ألفا و802 حالة، وذلك عقب تسجيل 977 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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