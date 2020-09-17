الولايات المتحدة تسجل 36 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و630 ألفا و891 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و782 حالة إصابة جديدة، وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 196 ألفا و802 حالة، وذلك عقب تسجيل 977 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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