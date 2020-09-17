أوكرانيا تسجل 3584 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى زيادة يومية قياسية

قال مجلس الأمن القومي الأوكراني اليوم الخميس إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 3584 حالة، ارتفاعا من 3144 حالة يوم 11 سبتمبر.

وأضاف المجلس أن أوكرانيا سجلت في المجمل 166244 إصابة بالفيروس و3400 وفاة بينما تعافى 73913 مريضا.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن البلاد ستغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية شهر سبتمبر، إلا أنه سيُسمح لفئات معينة من الأجانب بالدخول، وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم، إن الحكومة ستنظر في إغلاق الحدود أمام المواطنين الأجانب حتى نهاية سبتمبر باستثناء الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة في أوكرانيا.

