83 % من قراء اليوم السابع يتوقعون عدم تأثر الزمالك فنيا برحيل كارتيرون

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توقع 83% من قراء اليوم السابع، الذين شاركوا في استطلاع مدى تأثر الزمالك فنياً برحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، عدم تأثر القافلة البيضاء برحيل المدير الفني الفرنسي.
وأجرى اليوم السابع استطلاعاً لقرائه سألهم فيه عن مدى تأثر الزمالك فنياً برحيل مدربه باتريس كارتيرون، وجاءت النتيجة بأغلبية 83% يتوقعون عدم تأثر الفريق برحيل المدرب الفرنسي، بينما توقع 17% من المشاركين في الاستطلاع تأثر الفريق الأبيض بالرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي.
وكان المدرب الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون، فاجأ إدارة النادي وجماهيره أمس الأول، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، وطلبه الرحيل عن النادي، قبل أيام من مباراتي نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، غير أن الغموض حول الرحيل تلاشى تماماً، بإعلان نادي التعاون السعودي التعاقد مع مدرب الزمالك السابق.
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