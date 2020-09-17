الأهلي يكشف موقف رامى ربيعة من المشاركة فى مباراة المقاصة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبى غداً الجمعة لتحديد عودته للتدريبات الجماعية، موضحاً أن اللاعب يعانى من إجهاد عضلى وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبى غداً موقف ربيعة من مباراة المقاصة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركته فى المباراة.

وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم فى إطار البرنامج الموضوع له، وغادر ربيعة بين شوطى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة فى الدورى التى انتهت بالتعادل السلبى بعد شكواه من الإجهاد العضلي.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا، الجمعة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه فريق الاهلى أزمة قوية فى خط الدفاع قبل المباراة الهامة أمام المقاصة بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد السكندرى ، الاثنين الماضى فى الجولة الـ27 للدورى، وهو ما تسبب فى إبعاده عن لقاء الاتحاد الذى انتهى بالتعادل السلبى، كما تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال المباراة ذاتها ولم يتحدد موقفه من مباراة المقاصة المقبلة، بينما يغيب محمود متولى مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريباً لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى منذ شهر.

كما يفتقد الفريق أحمد فتحى فى مباراة المقاصة بسبب الطرد فى لقاء الاتحاد، وهو ما زاد من معاناة دفاع الأحمر لأن الجهاز الفنى للفريق يضطر أحياناً لتوظيف فتحى فى خط الدفاع ويبحث فايلر مع معاونيه سُبل إنهاء أزمة الدفاع إذا ما تأكد غياب ربيعة عن مباراة المقاصة التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً.

