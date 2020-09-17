سقوط شبكة قرصنة.. والعدل الأمريكية: تسللوا للضحايا من الألعاب الأونلاين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن سبعة أشخاص بينهم اثنان يحملان الجنسية الماليزية اتهموا فى محكمة فيدرالية بارتكاب جرائم قرصنة إلكترونية استهدفت أكثر من 100 شركة وشخص فى الولايات المتحدة وخارجها من خلال ألعاب أون لاين لغسيل ملايين الدولارات.
وفقا لشبكة سى أن إن، قال المدعون فى بيان صحفى أن عمليات الاقتحام التى تتبعها الباحثون الأمنيون باستخدام عدد من علامات التهديد التجارية المعروفة سهلت سرقة المصدر وشهادات توقيع رموز البرامج وحسابات العملاء، مستغلين فى ذلك ثغرات فى الألعاب الأونلاين.
وأضافوا أن الاختراقات سهلت المخططات الإجرامية الأخرى للمتهمين بما فى ذلك برامج الفدية وخطط سرقة العملات المشفرة والتى تشير إلى استخدام القراصنة الغير المصرح به لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا من أجل تعدين عدد من عملات البيتكوين.
وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة منهم فى لائحة مكونة من تسع تهم تقول إنهم استخدموا تقنية محظورة لاستهداف أكثر من 100 شركة ومنظمة وشخص فى الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية باستخدام "تقنيات قرصنة متطورة".
ومنذ عام 2014، شغلوا مناصب "ضباط" فى Chengdu 404، والتى تم وصفها علنًا بأنها شركة لأمن الشبكات، تتألف من نخبة قراصنة القبعة البيضاء والتى قدمت خدمات دفاعية وأمن شبكة هجومية وخدمات تحليل البيانات، بما فى ذلك اختبار الاختراق، وخدمات استعادة كلمة المرور، والأدلة الجنائية للأجهزة المحمولة وغيرها من الخدمات.
ووفقا للائحة الاتهام أن احد المتهمين تفاخر بأنه من السهل العثور على شركات لاستهدافها من خلال البحث فى قوائم الشركات المتداولة علنًا من خلال مواقع الأسهم.
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