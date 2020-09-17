صيد أكتوبر يستضيف نهائيات كأس مصر للكرة الطائرة

تستضيف صالة نادى صيد 6 أكتوبر نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث يقام دور قبل النهائى 21 سبتمبر الجارى، بمواجهتى طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الزمالك.



كأس الطائرة

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى و التى كانت بمثابة تحصيل حاصل ، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى .

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل. كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها



