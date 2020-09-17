موقع عبري: سرقة 38 قطعة سلاح من أحد القواعد العسكرية الإسرائيلية

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي النقاب عن أن إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية تعرضت لسرقة أسلحة عبارة عن بنادق الأسبوع الماضى.

وأوضح الموقع أنه تم سرقة حوالى 38 قطعة سلاح من طراز M-16 من قاعدة عسكرية تابعة لفرقة الجليل بالقرب من كريات شمونة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بالتحقيق الأولي في حادثة السرقة، مشيراً إلى أن التحقيق كشف أن الحادث يُعتبر خطيراً للغاية، وجرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء.

وأمر رئيس الأركان بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عقيد، ومهمتها فحص هذه الأسباب وتقديم المقصرين للمحاكمة العسكرية الفورية في غضون شهر تقريبًا.



