أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة 40 ألف جنيه من شقة مواطن بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى كشف غموض وملابسات سرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة أحد المواطنين في مدينة نصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار وتمكن رجال المباحث من ضبطه ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقية بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع".

وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.