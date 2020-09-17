ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ.. وألكانتارا يطلب 200 ألف أسبوعيا

كشف تياجو ألكانتارا نجم خط وسط فريق بايرن ميونخ الألمانى، عن شرطه الوحيد للانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الصيف الحالى، بعدما وضعه الريدز على رأس قائمة أولوياته لدعم الفريق فى ظل الأنباء التى تتردد حول رحيل فينالدوم إلى برشلونة، وسط منافسة من مانشستر يونايتد الذى يتطلع للتعاقد مع اللاعب أيضاً، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إن تياجو ألكانتارا يرغب في أن يصبح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا فى إنجلترا، وذلك فى حال إتمام انتقاله إلى ليفربول، حيث طالب بالحصول على راتب أسبوعى يبلغ 200 ألف إسترلينى.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بضم تياجو ألكانتارا، رغم تعاقده مع الهولندى دونى فان دى بيك، قادمًا من أياكس أمستردام.

واختتمت الصحيفة أن الراتب الأسبوعى الذى يطالب به ألكانتارا، قد يتسبب فى تعطيل إنتقاله إلى ليفربول، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من ضم الإسبانى تياجو ألكانتارا بعدما توصل النادي لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب لكن يتبقى التوصل إلى اتفاق بين الريدز ولاعب الوسط الإسبانى لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل تياجو، ومع ذلك يتجه اللاعب حاليًا نحو الانتقال إلى ليفربول، حيث يفضل تياجو اللعب للريدز تحت قيادة المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يفسح الانتقال المقترح للهولندى جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة الطريق لانتقال تياجو إلى ليفربول، حيث يعد اللاعب ضمن أبرز أولويات المدير الفنى الجديد للبارسا، رونالد كومان.

وكان هانز فليك المدير الفنى للبايرن قد أكد على رحيل تياجو هذا الصيف في حواره مع صحيفة "سبورت بيلد" قائلا ك"فليك: "بصراحة ، أفترض أنه سيتركنا هذا الصيف لم يكن لدينا محادثة أخرى حول هذا الموضوع، أعتقد أن القرار اتخذ بالفعل من قبله".

وحاول مانشستر يونايتد حاول ضم تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عاماً، عام 2013 عندما كان مايزال لاعبا في صفوف برشلونة، بيد أن اللاعب صاحب الأصول البرازيلية قرر الانتقال إلى بايرن للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا.

وفاز تياجو مع بايرن بلقب الدورى الألمانى سبعة مواسم متتالية، أخرها الموسم الحالى بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.

