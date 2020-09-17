الصحة العمانية تعلن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 91753 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 91 ألفا و753 إصابة، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الفيروس بلغ 818 حالة بنسبة 8ر0%، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 84 ألفا و648 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92.3 %.
وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت الاثنين، فى بيان حول أخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90222 إصابة ، في حين بلغت الوفيات 790، مقابل تعافى 83928، لتصل نسبة الشفاء إلى 93 %، وذكرت الوزارة أن عدد المحجوزين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 69 ليصل إجمالي المحجوزين في المستشفيات إلى 497، وفي العناية المركزة 171.
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