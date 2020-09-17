تقارير تكشف انتقال بيل إلى توتنهام لنهاية الموسم والريال يتحمل نصف الراتب

أشارت تقارير صحفية إلى انتهاء صفقة انتقال الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقاً لما ذكره الصحفى الموثوق فابريسيو رومانو الشهر فى سوق الانتقالات، فإن توتنهام أنهى ضم جاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن يدفع السبيرز نصف راتبه فقط ويتحمل الملكى النصف الآخر حيث ينتهى تعاقد الويلزى جاريث بيل مع ريال مدريد فى يونيو 2022، لكن أعلن الفرنسى زين الدين زيدان عن عدم حاجته لخدمات اللاعب داخل صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يطير غداً الجمعة إلى العاصمة البريطانية "لندن" لإجراء الكشف الطبى مع توتنهام.

وسيمثل رحيل الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد، أهمية كبيرة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكى الذى وصلت علاقته باللاعب إلى طريق مسدود، حيث بات لا يعتمد عليه بشكل أساسى الموسم الماضى، وطالب إدارة الريال بضرورة التخلص منه هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن جاريث بيل سيحصل على راتب أسبوعي 300 ألف إسترليني مع توتنهام على أن يتحمل الملكي الفرق في الراتب حيث يحصل في ريال مدريد على حوالي 650 ألف إسترليني أسبوعيا.

في الوقت نفسه، أكد البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الانجليزي رغبته في التعاقد مع الويلزى جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسبانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء، قبل مواجهة لوكوموتيف بلوديف البلغارى في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، والمحدد لها السادسة مساءا، اليوم الخميس، على ملعب لوكوموتيف.

قال مورينيو في المؤتمر الصحفى "حاولت التعاقد مع جاريث بيل من قبل في ريال مدريد لكن الأمر لم يكن ممكنًا خلال فترتي والأمر ليس سرًا وجاريث يعلم. لن أتحدث بأكثر من ذلك لأنه لاعب للريال."

وذكرت شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية، ان جاريث بيل تواصل مع جوزيه مورينيو و أخبره أن توتنهام لديه مكانة كبيرة في قلبه، ومن المتوقع أن تشهد صفة انتقال المهاجم الويلزى للديوك تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة المقبلة.

