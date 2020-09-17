انقاذ طفلين عقب انهيار سقف منزل في أسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية في انقاذ طفلين عقب انهيار سقف منزل بأسيوط، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بإنهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة المركز، على الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية ، وبالفحص تبين إنهيار سقف الطابق الثانى لمنزل ملك أحد المواطنين بدائرة المركز.. وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج طفلين من أسفل الأنقاض.

ولقي ذلك إستحسان من أسرة الطفلين والأهالى الذين توجهوا بالشكر لجهاز الشرطة .



