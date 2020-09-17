إحصاء يظهر الشعب الأمريكى أكثر تقدما فى العمر و تنوعا وثراء

أظهرت إحصاءات جديدة نشرها (مكتب التعداد الأمريكى) استمرار بعض الخصائص الديموغرافية للمجتمع الأمريكي من العام الماضي، إذ لا يزال الشعب الأمريكي يواصل التقدم في العمر وبات أكثر ثراء وتنوعا من الجانب العرقى، وأشارت البيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب التعداد السكاني الأمريكي لعام 2019 - وهو مسح يُجرى على أساس سنوي لتوفير بيانات ديموغرافية وإحصاءات سكانية أخرى للمجتمع الأمريكي - إلى أن متوسط عمر الشعب الأمريكي ارتفع في عام 2019، فيما انخفضت نسبة السكان من ذوي البشرة البيضاء؛ حيث من الممكن أن تكون نسبة ذوي البشرة السوداء والأمريكيين من أصول آسيوية قد ارتفعت بشكل طفيف.

كما تشير البيانات التي نقلها موقع /يو إس نيوز/ الإخباري الأمريكي، إلى أن متوسط دخل الأسرة الأمريكي قد ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي مقارنةً بعام 2018 ، غير أن تلك الإحصاءات تعكس الظروف السائدة داخل المجتمع الأمريكي قبل بداية تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". وتسبب الوباء في غرق الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود ، وأدى إلى ارتفاع مستوى البطالة ارتفاعا ضخما ، وتشير آخر البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية إلى تعطل 13.6 مليون شخص عن العمل في أغسطس الماضي. وبحسب الإحصاءات أيضا، فإن سكان الولايات المتحدة من النساء هن أكبر سنا من الرجال: حيث أن متوسط عمر جميع النساء الأمريكيات كان 39.8 عاما في 2019، بينما كان مثيله لدى الرجال 37.2 عاما.

وبشكل عام، كانت التغيرات في الطبيعة الديموغرافية للشعب الأمريكي في عام 2019 طفيفة مقارنةً بالعام السابق عليه.



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