ضبط 7 كيلو من مخدر الشادو في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الشادو وأدوات تصنيعها بحيازة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الإتجار والترويج، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل – له ملعومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).. بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع مخدر (الشادو) متخذاً من بالشقة محل سكنه ، وترويجها على عملائه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها ، وبتفتيش الشقة عُثر على (7 كيلو جرام لمخدر الشادو – 1 كيلو جرام لمسحوق الكيتامين المخدر – 3 زجاجات إسيتون - ميزان حساس – كوب بلاستيك – هاتف محمول - مبلغ مالى) ، وبمواجهته أكد ما جاء بالتحريات ، وأقر بقيامه بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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