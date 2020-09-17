تعرف على تفاصيل الأغنيتين الثالثة والرابعة من ألبوم حميد الشاعرى الجديد

يستعد المطرب حميد الشاعرى لطرح الأغنيتين الثالثة والرابعة من أغانى ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بابا"، الثالثة بعنوان "اللى عليه الطلب" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع تميم، والرابعة "العين عليها تروح"، من كلمات السيد على، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع حميد الشاعرى، ومكساج أحمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحهما الأيام المقبلة.

وطرح حميد الشاعرى أغنيتين من ألبومه المنتظر، وأولها "بابا" من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل وحققت نجاح كبير، والثانية "عيلتي"، من توزيعة، وكلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور.

ألبوم "أنا بابا"، يضم 10 أغنيات، يتعاون حميد الشاعرى من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.

ويقدم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".



كواليس البوم حميد الشاعرى (1)



كواليس البوم حميد الشاعرى (2)



