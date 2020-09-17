الحكم على مطارد تايلور سويفت بالسجن 30 شهرا بعد رسائل التهديد بالقتل

حكمت إحدى المحاكم الفيدرالية على مطارد النجمة العالمية تايلور سويفت ويدعى "تكساس إريك سواربريك" بالسجن لمدة 30 شهرًا، أمس الأربعاء، بعد أن اعترف بمطاردتها وإرسال رسائل تهديد عبر البريد إلكتروني منذ شهر يناير عام 2018 إلى شركة Big Machine Records المسئولة عن التسجيلات الفنية لتايلور سويفت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسى.

وأرسل سواربريك ما لا يقل عن 40 رسالة ورسائل بريد إلكتروني صنفت بأنها عنيفة وجنسية بشكل متزايد، حتى القبض عليه يوم 2 أغسطس، من قبل قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل، وفقا لموقع "فوربس".

وواصل سواربريك الاتصال بشركة Big Machine Records بعد إطلاق سراحه ، وأعرب عن رغبته في اغتصاب وقتل تايلور سويفت وقال إنه سيقتل نفسه أمام مدير الشركة وموظفيه.

وكانت عبرت سويفت خوفها الشديد من مطاردته، حيث كتبت في مقال له عام 2019 لمجلة "elle" :"استمر خوفي من العنف في حياتي الشخصية. أحمل ضمادات من الدرجة العسكرية ، وهي مخصصة لطلقات نارية أو طعنات".

من ناحية أخرى فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت محبيها وعشاقها بفكرة تقديمها أغنية Betty لأول مرة على الهواء مباشرة، وذلك فى حفل " ACM Awards " أو Academy Of Country Music Awards الـ 55 والمقرر إقامته فى ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وحفاظا على فكرة التباعد الاجتماعى من المقرر أن يقام الحفل فى ثلاثة أماكن شهيرة فى المدينة - قاعة Ryman ، ومقهى Bluebird و Grand Ole Opry House.

