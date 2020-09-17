كواليس غرفة الملابس.. المعلم يجتمع بكبار المنتخب بسبب أزمة التشكيل

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد المطبخ الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويتحدث حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى والمنتخب الوطنى السابق عن كواليس إحدى المباريات الأفريقية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب، وقال عبد ربه إنه قبل إحدى المباريات الافريقية عقد حسن شحاتة اجتماعا مع 6 لاعبين من كبار المنتخب وهم محمد أبو تريكة وعماد متعب وحسني عبد ربه وأحمد حسن ومحمد بركات، وأخبرنا أنه لابد أن يبقى على لاعبين اثنين من الـ6 لاعبين على مقاعد البدلاء فى المباراة.

وأضاف عبد ربه أنه كان مع متعب فى غرفة واحدة بالمعسكر، وقال له إن المعلم سيقوم بالدفع بهما احتياطيا فى المباراة لأنهما أولاده ولن يغضبا، وأضاف عبد ربه : بالفعل فى اليوم التالى وجدت نفسى أنا ومتعب احتياطيين.

