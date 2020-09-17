شاهد نادية الجندى بإطلالة جديدة على تويتر

شاركت نجمة الجماهير نادية الجندى جمهورها بأحدث صورة لها عبر حسابها على تويتر، وظهرت بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، وكتبت نادية على الصورة "صباح الخير على أحلى جمهور فى الدنيا"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها متغزلين في جمالها وإطلالتها.



نادية الجندى

وحرصت النجمة نادية الجندى على استعادة ذكرياتها بلقاء فريق مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع العالم المصرى أحمد زويل بعد عرضه والذى طرح موضوع اغتيال العلماء وسرقة أبحاثهم ومطاردتهم جهات أجنبية للعلماء المصريين لأول مرة، ونشرت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة مع فريق المسلسل مع الدكتورأحمد زويل، وعلقت قائلة:" أثناء لقائي بالعالم الكبيرالدكتور أحمد زويل الله يرحمه يارب بعد عرض مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام وتكريمه لنا بسبب طرح موضوع مهم وجريء لأول مرة وهو اغتيال العلماء خارج مصر ومشكلة البحث والتقدم العلمي ومطاردة جهات أجنبية للعلماء المصريين النابهين لسرقة أبحاثهم أو منعهم من العودة بها إلي مصر".

وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى، استعادت ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذى مر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندى صورا من تصوير الفيلم على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعمالقة الراحلين فريد شوقى وأحمد زكي، وذكرت تفاصيل العمل قائلة: "فيلم الباطنية 25 أغسطس 1980، قصة إسماعيل ولى الدين، سيناريو وحوار مصطفى محرم وشريف المنباوى، إنتاج محمد مختار، وإخراج حسام الدين مصطفى".

وفى وقت سابق، استعادت نادية الجندى ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، مع المخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.

