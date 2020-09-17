الحكومة توافق على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع مع شركة وطنية لتنفيذ الصوامع الحقلية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بـ6 مواقع هى: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
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