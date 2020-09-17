سواريز يحضر تدريبات برشلونة برفقة ميسي قبل إجراء الاختبار بيوفنتوس

حضر الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، تدريبات الفريق الكتالونى الصباحية، اليوم الخميس، برفقة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قبل التوجه لإيطاليا للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية للحصول على الجنسية وإتمام عملية انتقاله ليوفنتوس بطل الكالتشيو، المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لويس سواريز توجه إلى إيطاليا لإجراء اختبار اللغة الإيطالية للحصول على الجنسية الإيطالية ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالى، بعدما استبعده الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة من خطته للموسم الجديد، وظهر ذلك فى استبعاده من مباراتى الفريق الكتالونى الوديتين الأخيرتين.

وكان لويس سواريز قد حضر إلى تدريبات برشلونة صباح اليوم الخميس برفقة النجم ليونيل ميسي، أملا فى الحصول على فرصة أخيرة من المدرب رونالد كومان والبقاء بكامب نو، ولكن من الواضح أن المدرب الهولندى اتخذ قراره النهائى بشأن المهاجم الأوروجويانى، ما دفعه للسفر إلى إيطاليا لإتمام صفقة انتقاله ليوفنتوس ليحصل على فرصة للمشاركة فى المباريات خلال الموسم الجديد 2020-2021.

يذكر أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، أكد فى وقت سابق أن جيرونا كان خصما قويا بعدما حقق البارسا فوزا معنويا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن استعدادات الفريق الكتالونى لانطلاق مشواره فى منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث قال كومان في تصريحاته عقب المباراة "جيرونا كان اليوم أفضل من ناستيك، ونحن اليوم كنا افضل بدنيا، بعد جلسات تحضير بدنية عديدة".

وأضاف كومان، "السبت هناك من سيلعب 90 دقيقة، فى كأس خوان جامبر، من أجل التحضير بشكل جيد للبداية الرسمية الموسم الجديد".

وعن مستقبل لويس سواريز مع برشلونة، أوضح كومان "تحدثنا هذا الصباح عن مستقبله، نحن ننتظر لنرى ما إذا كان سيغادر في النهاية أم لا، إذا بقي في النهاية، فسيكون مثل أي لاعب آخر في الفريق وسوف يشارك".



