حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب 4 أيام على ذمة التحقيق فى تعريض حياة طفلتهما للخطر

قال أحمد عيد محامى، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أن النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، فى البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.
كانت نيابة البساتين، بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمى المحامى العام لنيابات حلوان، استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
وقال أخصائي الأمومة والطفولة، أحمد حسن وزوجته ارهبا ابنتهما الصغيرة وانهما يستغلان الطفلة في التريح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها ، مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ اخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو اخر.
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة..
وأضاف أن وحدة الرصد والاعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت موظفة وزارة التضامن توجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
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