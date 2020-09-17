القبض على عنصر إجرامى بحوزته 80 كيلو بانجو بالشرقية.. والنيابة تأمر بالحبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على عنصر إجرامى بحوزته 80 كيلو من مخدر البانجو، قبل ترويجها على عملائه بمركز ههيا، وبعرضه على النيابة العامة بههيا قررت برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، برئاسة النقيب إسلام نجيدة، رئيس المباحث، والعقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز، من ضبط " أحمد ال ع" 27 سنة، مقيم قرية الشبراوين دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 80 كيلو جرام، حيث تم عمل كمين للمتهم وضبطه، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة التى تحمل رقم ر ص ط 4752، مصر، تحت تصرف النيابة العامة.

فيما لاقى القبض على المتهم استحسان أهالى القرية، لكون المتهم عنصر إجرامى يقوم بترويج المواد المخدرة بالقرية والقرى والعزب المجاورة، وكان يختبئ بمحافظة الإسماعيلية، وأعرب شباب القرية عن خالص شكرهم للنقيب إسلام نجيدة رئيس مباحث مركز ههيا، والعقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز.

