الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضى الدولة بمحافظتى الأقصر والقاهرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها فى مشروعات الانتاج الحيوانى، لتقليل الفجوة الغذائية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
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