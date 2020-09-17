برة الملعب.. سلمى شحتوت لاعبة الشمس: هوايتى التصوير واللى يعاكسنى مش هسيبه

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى شحتوت لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، وتعد ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر والتصوير. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ملوخية وبعملها أحلى من والدتى. من نجمك المفضل؟ kavin hart .

سلمى شحتوت من مطربك المفضل؟ عمرو دياب . لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كنت أتمنى أشتغل شغل أسافر العالم وأتعرف على ثقافات جديدة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ مش بستخدم العنف ولكن مش بسكت غير لما أخليه يبص فى الأرض.

سلمى شحتوت 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ تارا عماد. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال فى الخروج والفورمال فى الشغل. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أحبه يكون رياضى أكيد ولكن مش معنى أنه مش فى الوسط الرياضى مش هتجوزه.

سلمى شحتوت 3



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