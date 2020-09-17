وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستتم عبر البريد السريع

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، حيث تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.

كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية، حيث إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع واستلام المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع "فيسبوك"، إن اليوم بدأت البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية استمرار للاستحقاقات الانتخابية التي كفلتها الدولة للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريين بالخارج شاركوا في العديد من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ مؤخرًا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة والتي لابد أن يتبعها المصريون بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة الشكر لبرلمان 2015 والأعضاء الثمانية ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، خصوصًا في ملفات المصريين بالخارج.

وخلال كلمتها، سلطت السفيرة نبيلة مكرم الضوء، على أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية للمترشحين، لافتة إلى أن الحياة السياسية في مصر بها الكثير من القوى السياسية والأحزاب السياسية بما يدل على التطور الديموقراطي والحياة الديموقراطية ولابد أن نثمن على دورها، والدولة تعطي المساحة لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن دور وزارة الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية والضوابط والإجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة بوضع كافة الإجابات على الاستفسارات بالموقع الرسمي للوزارة وتشكيل غرفة عمليات دخل الوزارة لمتابعة الانتخابات في الخارج، متمنية للجميع التوفيق لكافة المرشحين.

ولفتت الوزيرة إلى أن اليوم تبدأ البعثات في تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يرغب في الترشح فعليه أن يتقدم للبعثة بالكشف الطبي معتمد من المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات في الخارج بحسب كل دولة، ومستوفي لشروط الترشيح وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا في قاعدة الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه من قاعدة الناخبين، وألا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلُا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وفيما يتعلق بازدواج الجنسية، أوضحت الوزيرة أن قانون 140 لعام 2020 قد سمح بالترشح للمصريين مزدوجين الجنسية للترشح لانتخابات مجلس النواب.

أما بخصوص الناخبين، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت التواريخ الخاصة بمشاركتهم وتبدأ بتسجيل البيانات من يوم 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل على موقع الهيئة، وطبقًا لقرار الهيئة سيتم الانتخابات عن طريق البريد السريع، مشددة على أنه لابد من تسجيل البيانات بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تستطيع المشاركة بالانتخابات.

كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة إلى المرأة، قائلة: "إن البرلمان الجديد سيتضمن 156 مقعدًا للمرأة من 600 مقعد، أناشد المرأة بالخارج بتكثيف المشاركة والترشح في انتخابات البرلمان، فإن هذه الفترة هي أزهى عصور المرأة وهذه التجربة الثرية التي تثمن فيها القيادة السياسية دور المرأة".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القيادة السياسية تثمن دور المصريين بالخارج في كل المشروعات التنموية ومساندتهم لوطنهم، لافتة إلى أن كل التطور والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر، ورغم جائحة كورونا فلم تتوقف الافتتاحات، فلابد أن يأتي دور المصريين بالخارج والمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة هذا الحق الدستوري.

وأعلنت وزيرة الهجرة، في ختام كلمتها، عن أنه بداية من اليوم سيتم نشر كافة الإجراءات والدوائر والتواريخ التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي للوزارة بالتعاون مع هيئة الانتخابات، حتى تتم عملية الاقتراع بالانتخابات مجلس النواب بطريقة تليق بالمصريين بالخارج وبمصر.