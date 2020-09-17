سيناء أرض الفيروز.. مشاريع تنموية كبرى فى عهد الرئيس السيسى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا عّن جهود التنمية والمشروعات الكبرى التى تمت فى أرض سيناء، فى عهد الرئيس السيسى، والتى تضمنت مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات. وأقيم فى سيناء مشروعات أمثال الانفاق أسفل قناة السويس، وكذلك تجمعات صناعية وسكانية كبيرة، تراعى كافة المعايير الحديثة، وتمت وفق أحدث النظم على مستوى العالم.



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