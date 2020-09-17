إذاعة يونانية تعلن ترشيح مدرب الترجى ومارسيليا السابق لقيادة الزمالك

كشفت تقارير صحفية يونانية أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أبدى اهتمامه بالفرنسى جوزيه أنيجو، مدرب أوليمبك مارسيليا الفرنسى ومدرب الترجى التونسى السابق، ورئيس قسم الكشافين فى نادى نوتينجهام فورست الإنجليزى الحالى، لخلافة مواطنه باتريس كارتيرون، مدرب القلعة البيضاء السابق، الذى أعلن رحيله عن النادى، الثلاثاء، ليتولى تدريب التعاون السعودى، وقالت إذاعة "أثليتيك" اليونانية، أن الزمالك مازال يرغب فى الاستمرار مع المدرسة الفرنسة، بعد ظهور اهتمام النادى الأبيض بمدرب مارسيليا السابق، ورغبتهم فى التعاقد معه ليحل بديلا لكارتيرون.

ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع أنيجو لكونه يعلم جيداً أجواء المباريات فى أفريقيا، لكونه تولى تدريب الترجى التونسى فى عام 2015، بالرغم من كونه خسر فى مواجهة الأهلى بدورى أبطال افريقيا حينها.

وسبق أن تولى أنيجو تدريب أوليمبك مارسيليا فى موسم 2003/2004، وقت تواجد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق بصفوف الفريق الفرنسي، وكانت آخر تجارب أنيجو التدريبية فى اليونان مع نادى بانيونيوس فى عام 2018 ومن قبلها نادى ليفادياكوس.

وأعلن نادى التعاون السعودي، مساء أمس الأربعاء، اتفاقه مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمى لنادى التعاون، عبر موقع "تويتر"، توقيع إدارة النادى عقد مبدئى مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي بين الطرفين فى قطر عند وصول المدرب.

ودفع المدرب الفرنسى صباح الثلاثاء الشرط الجزائى لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودى.

