نفوق بطريق متأثراً ببلع "كمامة" يؤكد خطر مخلفات الوباء على الكائنات البحرية

يبدو أن آثار فيروس كورونا لن تتوقف عند البشر فحسب، وإنما الآثار الناجمة عنه تتسبب في خطر بالغ على حياة الكائنات البحرية في البحار والمحيطات، وذلك بسبب مخلفات ما بات سكان العالم أجمع يلجئوا إليه كوسيلة الوقاية من الفيروس ممثلة في الكمامات والأقنعة، والتي تسببت في نفوق بطريق مؤخراً عقب ابتلاعه ماسك تم رميه في البحر، وفقاً لموقع time24story.



بطريق وكمامة فى معدته

وأضاف الموقع أنه تم العثور على بطريق نافق في البرازيل، ما أثار قلق النشطاء البيئيين في ظل زيادة مخلفات وباء كورونا المستجد، والتي تمثل تهديداً جديداً على حياة الكائنات البحرية المعرضة للخطر. خاصة بعدما تم تشريحه من قبل معهد أرجوناوتا للحفاظ على الحياة الساحلية والبحرية، والمتخصص في إعادة تأهيل الكائنات البحرية المتضررة من المخلفات الملقاه في البحر.

فيروس كورونا يتسبب فى وفاة بطريق متأثراً ببلعه ماسك

وأوضح المعهد أنه خلال عملية التشريح تم العثور على قناع "إن 95" أسود اللون داخل معدة البطريق.

من ناحية أخري وبخصوص آخر مستجدات كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تحذّر من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، قد أكدت "إنه من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت عليها قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022"، وذكرت سواميناثان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطريقة التي يتخيلها الناس هي أنه في يناير، سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره وستبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها، مؤكدة أن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا.



