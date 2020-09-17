السعادة بتفط من وشى.. دنيا ماهر تنشر صورة من كواليس تصوير "النمس والإنس"

شاركت الفنانة دنيا ماهر متابعيها صورة من كواليس تصوير فيلم "النمس والإنس"، وظهرت دنيا مع المخرج شريف عرفة وكتبت عليها قائلة: "مع الأستاذ شريف عرفة والسعادة بتفط من وشى".



دنيا ماهر

استعان المخرج شريف عرفة بنجما مسلسل "بـ100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهما الفنان شريف دسوقى والفنانة دنيا ماهر، للمشاركة فى بطولة فيلمه الجديد "النمس والإنس" الذى يقوم ببطولته النجم محمد هنيدى.

وجاء اختيار شريف دسوقى ودنيا ماهر بعد نجاحهما الكبير فى "بـ 100 وش" ولفتا الانتباه بأدوارهما الكوميدية فى العمل، إذ قدم الأول شخصية "سباعى" والذى حصد بسببها على إشادات جماهيرية كبيرة، والثانية قدمت شخصية "نجلاء" صاحبة الايفيه الشهير "ولا انا عشان معنديش لا قريب ولا حبيب ولا غريب".

انتهى النجم محمد هنيدى من فيلمه "النمس والإنس" واحتفل بانتهاء التصوير باستوديو شريف عرفة بصور جمعته بالنجوم سليمان عيد وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ .

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

