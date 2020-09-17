أول يوم مدرسة لأبناء النجوم فى زمن كورونا.. ريهام عبد الغفور بالكمامات مع زوجها وابنها.. هند صبرى تودع بناتها بالدعاء.. شريف رمز...

يأتى العام الدراسى الجديد هذا العام فى ظل ظروف صعبة على الطلاب وأولياء الأمور فى ظل وجود فيروس كورونا والإجراءات المصاحبة له لعدم انتشار العدوى بين الطلاب فى المدارس، وشارك عدد من نجوم الفن والرياضة تجاربهم مع أبنائهم فى ذلك اليوم مع متابعيهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

واحتفلت النجمة هند صبرى بعوده بناتها إلى المدرسة مرة أخرى وانتهاء الإجازة الصيفية، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة عفوية لبناتها من المصيف، وكتبت عليها قائلة:" أول يوم مدرسة مفيش خناقات تانى بينهم"، معبره عن سعادتها لعودة الدراسة ولأخذها فترة من الراحة من خناق بناتها.



هند صبري

كما كتبت رسالة إلى كل الأطفال والأمهات، قائلة :"إلى كل الأمهات والأطفال بعد 8 أشهر جلوس فى المنزل.. أنتم أبطال لقد تعاملت مع المستحيل.. حان الوقت للعودة إلى المدرسة وتوخى الحذر.. اللهم استودعناك أهلنا وذريتنا.. اللهم احفظهم واحميهم".



هند صبري

كما شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة مع زوجها وابنها في أول يوم لذهابه المدرسة بعد عودة الدراسة، وظهروا جميعا وهم يرتدون الكمامات الطبية، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "المدرسة فى زمن الكورونا.. ربنا يحمى أولادنا جميعاً يارب".



ريهام عبد الغفزر

فى حين شارك عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جمهوره بصور أول يوم لذهاب ابنته إلى المدرسة، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "أول يوم مدرسة.. ربنا يحميكى يا روح بابا".



السولية وابنته (1)



السولية وابنته (2)



عمرو السولية

وكشف الفنان شريف رمزى عن استعداداته للعام الدراسى الجديد، موجها العديد من النصائح للآباء والأمهات حول تربية الأبناء، وتحديدا الاهتمام بالدراسة، وحرص رمزى على توصيل نجله إلى المدرسة، ونشر مجموعة صور لهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق على الصور قائلا: "أهم استثمارفى الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة فى حياتهم بيبقى أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور فى ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة فى استقلالهم عن أهلهم.. متسيبوش ولادكم فى اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب عشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة واستقرار نفسي".

شريف رمزي

وتابع: "معلومة أخيرة أنا دخلت ابنى نفس المدرسة اللى أنا اتخرجت منها.. مدرسة الألسن.. أنا تقريبًا كنت تانى أو تالت دفعة فيها وبحبها وبعتز بيها جدًا وقضيت فيها أجمل أيام حياتى وعملت منها أهم أصدقاء عمرى وبحب وعلى علاقة بمعظم أساتذتى فيها لحد دلوقتى وأتمنى ولادى يعدوا بنفس التجربة بتاعتى فى المدرسة دى إن شاء الله".

