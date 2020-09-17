فاكسيرا تعلن توفير لقاح الأنفلونزا للمواطنين فى 11 فرعا بـ170 جنيها للجرعة

أعلنت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاح فاكسيرا، البدء فى توفير لقاح الأنفلزنزا بالشركة و11 فرعا لها على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

وقالت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاح فاكسيرا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن توفير اللقاح الخاص بالأنفلونزا يأتى فى إطار جهور الدولة لمواجهة الأنفلونزا بالتزامن مع جائحة كورونا مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجهد كبير فى المساعدة فى تأمين إحتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات خاصة الحيوية.

وأضافت الدكتورة هبة والى أن اللقاح الخاص بالأنفلونزا آمن وفعال وإنتاج حديث ويتم تخزينة فى فاكسيرا بأعلى تقنيات للحفاظ علية من التلف مشيرة إلى أن الكميات كبيرة وتكفى الجميع ولا داع للتزاحم عليها.

كانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أكدت أنه سيتم الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحات كورونا فى شهر سبتمبر 2021، ومؤكدة أن هناك 3 محموعات تخضع للتجريب، الأولى تحصل على لقاح أ، والثانية تحصل على لقاح ب، والثالثة تحصل على ما يسمى بالبلاسيو، وهو مركب ثالث ليس له أى أضرار.

وكشفت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، لدينا عيادات لفحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتى يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة.

