التشكيل الرسمى لمباراة الشرطة ضد الأهلى السعودى فى دوري أبطال آسيا

أعلن الصربى فلادان ميلوفيتش، المدير الفنى لفريق الأهلى السعودى، تشكيل الفريق لمواجهة الشرطة العراقى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد خليفة الدولى بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التى تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم.

ويسعى الفريق السعودى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويأتى استقلال طهران بالمركز الثانى برصيد نقطة واحدة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن الشرطة العراقى صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما إنسحب الوحدة الإماراتى من منافسات البطولة بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا وإلغاء نتائجه.

وكان الأهلى السعودى حسم تأهله إلى ثمن نهائى دوري أبطال آسيا الجولة الماضية، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، مساء الاثنين الماضى، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال آسيا، أحرز هدف الفوز لفريق الأهلى السعودى ماركو مارين بالدقيقة 87 من أحداث الشوط الثانى للمباراة.

وأكمل فريق الشرطة العراقي مباراته ضد الأهلى السعودى بـ 10 لاعبين بعد طرد علاء على مهاوي فى الدقيقة 46 من اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: معتز هوساوى - عبد الله ترمين - مازن أبو شرارة - حسين عبد الغنى

خط الوسط: هيثم عسيرى - عبد الباسط هندى - محمد المجحد

خط الهجوم: لوكاس ليما - يوسف الحربى - ماركو مارين



تشكيل الأهلى



