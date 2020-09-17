بوردو الفرنسية تغلى الاحتفالات بـ "أيام التراث الأوروبى" بسبب كورونا

أعلنت بوردو الفرنسية، الغاء مراسم الاحتفال بأيام التراث الثقافي الأوروبي ، الذى يقام هذا الشهر ، بسبب فيروس كورونا، وبحسب ما ذكرت فابيان بوتشيو المسئولة فى المدينة خلال مؤتمر صحفي " أن هذا الاجراء من شأنه أن يبطئ بشكل كبير من انتشار الفيروس"، وتأتي الخطوة هذا متزامنه مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن توقعات تشير الى ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الشهرين المقبلين داعية الجميع الى توخي الحذر .

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