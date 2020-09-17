الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، ووفقا لما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، مشيرة إلى أن عدد كبير من الأشخاص في إيران طالتهم العقوبات الأمريكية.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي مع إيران سمح لها بالحصول على أسلحة وأموال وهناك إمكانية لإعادة فرض عقوبات عليها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإعادة فرض العقوبات على إيران حتى يكون حظر السلاح دائما.

وتابع مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بجهود لمساعدة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمسار البريكست، وقال وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران، متابعا: سنواصل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة.

